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بعد يومين من الخسائر.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل
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بعد يومين من الخسائر.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل

بعد يومين من الخسائر.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل

بعد يومين من الخسائر.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل
١٢:١٠:٤٨ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت، اليوم الجمعة، أسعار النفط، وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي.

خام برنت بـ 75 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 0.96 %إلى 74.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا أو 0.94 % إلى 70.76 دولار للبرميل وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

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تعليق سقف الدين الأمريكي

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونجرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بحسب رويترز.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس، مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

كما تلقت معنويات السوق دعما من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الصادرة أمس الخميس عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

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