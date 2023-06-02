شاهد.. لحظة انقلاب مروع لسيارة على بعد أمتار من نقطة تفتيش

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وثق فيديو متداول لحظة انقلاب مروع لإحدى السيارات على بعد عدة أمتار من نقطة تفتيش على أحد الطرق السريعة. ولم يستدل على مكان وقوع الحادث تحديدًا، وعزاه بعض المتابعين إلى باكستان.

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انقلاب السيارة ونجاة رجل الأمن

ووفقًا للفيديو، فإن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، ويبدو أنه قد حدث اختلال في قيادة سائق السيارة ولم يستطع السيطرة عليها، مما أدى لانقلابها عدة مرات على بعد أمتار من إحدى نقاط التفتيش على الطريق.

وأظهر الفيديو رجل أمن وهو يركض مسرعًا لحظة وقوع الحادث في غير اتجاه السيارة، لينقذ نفسه من ارتطامها به وينجو من الموت.

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سقوط حافلة من جسر في الرياض

وفي وقت سابق، باشر مدني الرياض، في شهر إبريل الماضي، حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات في العاصمة الرياض.

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نقل حالة الوفاة والإصابات إلى المستشفى

وقال الدفاع المدني السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه قد تم نقل حالة الوفاة والإصابات إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة.

وأكد على مواصلة تنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي.