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“حاشاك ربي أن ترد بكائيا”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم وهم يرفلون بنعم الله (فيديو)
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“حاشاك ربي أن ترد بكائيا”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم وهم يرفلون بنعم الله (فيديو)

“حاشاك ربي أن ترد بكائيا”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم وهم يرفلون بنعم الله (فيديو)

“حاشاك ربي أن ترد بكائيا”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم وهم يرفلون بنعم الله (فيديو)
١١:١٥:٠٦ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عشرات الآلاف يملأون صحن الطواف، اليوم الجمعة، في مشهد إيماني، وحضور روحاني، يتقربون إلى الله، وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه.

ويعد أداء العمرة أحد الطاعات التي يتقرب بها المسلمون لله -تعالى- في أي وقت من العام وحث الله -تعالى- عليها في كتابه العزيز، قال الله تعالى-: “وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ”.

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مغفرة الذنوب والخطايا

كما تعد العمرة من الأعمال التي وعد الله -تعالى- من يقوم بأدائها أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه وخطاياه؛ لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال: “العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).

إليك إلهي قد أتيت مُلَبيا        فبارك إلهي حجتي ودعائيا

قصدتك مضطراً وجئتك باكيا        وحاشاك ربي أن ترد بكائيا

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المتابعة بين العمرة والعمرة

وهذا نص صريح على محو ذنوب وخطايا من يقوم بالعمرة، والحديث فيه دلالة على استحباب أن يُتابع المسلم بين العمرة والعمرة؛ ليفوز بمغفرة الذنوب والمعاصي.

ولا بد للمسلم أن يعلم أن الله -تعالى- يغفر للمعتمر ذنوبه وخطاياه إلا الكبائر التي ارتكبها، فإن الله -تعالى- لا يمحوها عنه، فقد قال الله -تعالى-: “إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ”.

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