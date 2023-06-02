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الكونجرس الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين و”بايدن” يعتبره انتصارًا كبيرًا
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الكونجرس الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين و”بايدن” يعتبره انتصارًا كبيرًا

الكونجرس الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين و”بايدن” يعتبره انتصارًا كبيرًا

الكونجرس الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين و”بايدن” يعتبره انتصارًا كبيرًا
١٠:٥٨:٠٧ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تشريعًا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

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مجلس الشيوخ يوافق بأغلبية 63 صوتًا

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

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انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصويت مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين الأمريكي حتى 2025.

وقال الزعيم الديمقراطي: “هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي”. وأضاف أنه “يتطلع” إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري على مدى أسابيع.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير كانون الثاني 2025.

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