أهم مميزاتها وأضرارها.. 6 فواكه غنية بالسكّر

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تعتبر الفواكه من أهم الأغذية الطبيعية للجسم، فهي تمده بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية واللازمة للجسم، كما أن بعضها يسهم في علاج الكثير من الأمراض.

أهم مميزات الفواكه

وتتميز الفواكه بغناها بالفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة لوظائف الجسم، كما أنها غنية بالألياف التي تعتبر حليفاً جيداً في عملية الهضم.

ومع ذلك، تحتوي بعض الفواكه على نسبة سكر عالية، ما يعني أنه يجب تناولها باعتدال أو استبدالها بأخرى تحتوي على فركتوز منخفض، حسب ما نشر موقع Topsante.

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ما المقصود بالفركتوز؟

هو سكّر بسيط طبيعي موجود بشكل أساسي في الفواكه والعسل. ولديه مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من مؤشر الجلوكوز.

ما الوقت المناسب لتناول الفاكهة؟

ينصح عدد من الاختصاصيين في التغذية بتفادي تناول الفواكه بعد الوجبات الرئيسة، لتفادي بقائها ساعات في المعدة وتخمّرها بسبب احتوائها على الفركتوز.

فهذا التخمّر مسؤول عن العسر في عملية الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى زيادة محيط الخصر.

لكن في الحقيقة، الفواكه لا تهضم في المعدة وإنما في منطقة الأمعاء الدقيقة حيث تحرر فيه السكريات التي تحتويها.

خطر الفواكه الغنية بالسكر

تحتوي بعض الفواكه على نسبة عالية من السكر مقابل افتقارها إلى الألياف مثل المانجو، الكرز، العنب، الأفوكادو والأناناس.

وبالتالي فإن تناولها بكثرة، وهي سريعة الهضم، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. لذلك تبقى القاعدة الأساسية تناولها باعتدال وبحرص شديد.

الفواكه التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، والتي تعتبر أكثر الفواكه صحية تشمل الحمضيات مثل البرتقال، الجريب فروت، والليمون، والفواكه الحمراء مثل التوت، الفراولة.. التي تحتوي فقط بين 7 إلى 10% من السكر.

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ما الفواكه الغنية بالسكر؟

1- التين

100 جرام من التين الطازج تحتوي على 14 جراماً من السكر، وتزيد هذه الكمية في حال كان التين مجففاً إلى 48 جراماً من السكر لكل 100 جرام أو 8 مكعبات من السكر.

2- التمر

يحتوي التمر على 63 جراماً من السكر لكل 100 جرام. وبما أن مؤشر الجلاسيمي مرتفع، فيجب تجنّب تناوله بين الوجبات، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعزز فرصة تخزينه أكثر. ولكن في المقابل، يحتوي على فوائد صحية عديدة.

3- الموز

يتميز الموز باحتوائه على الفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، كما يحتوي على السكر (15 جراماً لكل 100 جرام). ومع ذلك يعتبر بالنسبة للرياضيين الوجبة الخفيفة التي تمدهم بالطاقة قبل أو بعد ممارسة النشاط البدني.

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4- المانجو

يحتوي على 63 سعرة حرارية و14 جراماً من السكر لكل 100 جرام، في المقابل يعتبر مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم.

5- الأناناس

يحتوي الأناناس بشكل أساسي على الكربوهيدرات بنسبة 11%، ويتواجد سكر الأناناس بشكل كبير عندما ينضج على شكل الساركوز، الفركتوز والجلوكوز.

6- العنب

يحتوي العنب على 74 سعرة حرارية و16 جراماً من السكر لكل 100 جرام، لذلك من المهم تناوله باعتدال.