قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، 5 فلسطينيين، خلال اقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية.

اعتقال 5 فلسطينيين في الضفة

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بني نعيم بمدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني في جنين، وآخر أسير محرر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

من جانبها أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة طفل في الثانية من عمره ووالده الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال، في قرية النبي صالح بمدينة رام الله.

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الاعتداء على الفلسطينيين بالضفة الغربية

وأمس الخميس، جدّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية، وفق ما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأكدت الهيئة أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية قصرة بمدينة نابلس، وأشعلوا النيران في حقول المزارعين الفلسطينيين.

كما حطم المستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال مناطق أثرية في المدينة، واعتدوا على المزارعين في الأغوار الشمالية.

في ذات السياق، شرعت جرافات الاحتلال بشق طريق استيطاني، في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم، ضمن خطوات الاحتلال المتسارعة لتكريس الاستيطان.

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