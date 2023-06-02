“الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة وسيولاً على 5

تواصل – سبق:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، والجوف.

رياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

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تكون الضباب على 4 مناطق

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، عسير، الباحة، ومنطقة مكة المكرمة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.