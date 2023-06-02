من حرف واحد فقط.. اسم جديد لتويتر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن إيلون ماسك عن خططه إطلاق تسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهي عبارة عن تسمية مكوّنة من حرف واحد X، بحسب ما كتبه ماسك أمس الخميس على “تويتر”.

وظائف تويتر

ورد ماسك، في تغريدته، على ما نشرته بوابة Daily News ، في وقت سابق، عندما نقلت عن مقابلته الأخيرة، والتي أوضح فيها أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع وظائف “تويتر” في المستقبل، ما يتطلب إعادة تسميتها بـ”X”، وقال: “هذا صحيح”.

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وفي سياق مواز، بدأت عملاق شركات التواصل الأشهر عالميًا، شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، في أخذ خطوات جدية، لإطلاق منصة جديدة تكون بديلاً لـ”تويتر”.

تغييرات “تويتر” أزعجت الكثير من المستخدمين

وتشير معلومات مسربة، أن “ميتا” تستغل التوجه الجديد في تويتر عبر إجراء التحضيرات اللازمة لإطلاق منصة جديدة تحل محل المنصة الأشهر عالميًا في التواصل الاجتماعي.

وترى “ميتا” أن التغييرات العديدة التي شهدتها “تويتر” كانت مزعجة للكثير من المستخدمين منذ سيطرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليه في العام الماضي.

المنصة الجديدة قاربت على الاكتمال

وبحسب ما ذكرته التسريبات، فإن المنصة البديلة لتويتر التي تجهزها الشركة الأمريكية لها قد قاربت على الاكتمال.