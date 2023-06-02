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دراسة توضح التفوق بين الأطفال الذكور والإناث في أسبقية التكلم
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دراسة توضح التفوق بين الأطفال الذكور والإناث في أسبقية التكلم

دراسة توضح التفوق بين الأطفال الذكور والإناث في أسبقية التكلم

دراسة توضح التفوق بين الأطفال الذكور والإناث في أسبقية التكلم
٠٣:٠٣:١٨ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الذكور يكونون أكثر قدرة على “المناغاة” أو إصدار أصوات تشبه التكلم، من الإناث في عامهم الأول.

تفوق الإناث مجددا

بينما تعود الإناث في التفوق، في السنوات المتقدمة من العمر، وتكون أصواتهم أعلى، وقدرتهم على التكلم أسرع، حسب الدراسة.

واستكشف الباحثون 5899 طفلا تصل أعمارهم إلى عامين تم تزويدهم بمسجلات صوتية صغيرة لمدة ستة أيام منفصلة، حشب “لبنان 24”.

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تطوير مهارات الأطفال

ولفت خبرا، إلى أن الدردشة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة يساعدهم على تطوير مهارات النطق واكتشاف العالم من حولهم بشكل أفضل.

ووجدت الدراسة أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين عام وعامين كان صوتهن أعلى بنسبة 7 %من الفتيان، أما بالنسبة للرضع حتى سن عام واحد، كان الأولاد أكثر “ثرثرة” بنسبة 10% من البنات.

ومن جانبه، قال الدكتور كيمبرو أولر، الذي قاد الدراسة من جامعة ممفيس: “يصدر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين حوالي خمسة أصوات شبيهة بالكلام في الدقيقة بالمتوسط”.

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