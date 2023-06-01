شاهد .. حالة مطرية بشقراء وتدفق السيول العارمة بحائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على شقراء وحائل خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار وسيول عارمة

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “برق شقراء”، في “تويتر”، هطول أمطار متوسطة على أجزاء من شقراء بمنطقة الرياض.

بينما وثق مقطع آخر بعدسة أحمد السهيمي ونشره حساب “طقس”، في “تويتر”، جريان وتدفق السيول في وادي عرشا بالباحة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

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أمطار متوسطة على اجزاء من #شقراء اليوم الخميس اللهم صيبا نافعا pic.twitter.com/vEKpWx5S4Z — برق شقراء (@barqshaqra) June 1, 2023