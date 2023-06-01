الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد .. حالة مطرية بشقراء وتدفق السيول العارمة بحائل
العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية
ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين
مفاجأة صادمة.. أسلحة أوكرانية مع عصابات مخدرات مكسيكية
“صورة طبق الأصل”.. الشيخ سعد الغامدي ينشر مقطع فيديو لشاب يحاكي قراءته
6 أطعمة تبعد عنك الأرق وتمنحك نوما هادئا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد .. حالة مطرية بشقراء وتدفق السيول العارمة بحائل

شاهد .. حالة مطرية بشقراء وتدفق السيول العارمة بحائل

شاهد .. حالة مطرية بشقراء وتدفق السيول العارمة بحائل
٠٢:٥٦:١٦ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على شقراء وحائل خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار وسيول عارمة

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “برق شقراء”، في “تويتر”، هطول أمطار متوسطة على أجزاء من شقراء بمنطقة الرياض.

بينما وثق مقطع آخر بعدسة أحمد السهيمي ونشره حساب “طقس”، في “تويتر”، جريان وتدفق السيول في وادي عرشا بالباحة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

اقرأ أيضا:

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. وجريان للسيول في 3 مدن بالرياض

الكلمات الدلالية:
أمطار الباحة سيول شقراء

مواد ذات صلة

المزيد
منصور بن زايد نائبا لرئيس دولة الإمارات إلى جانب محمد بن راشد

منصور بن زايد نائبا لرئيس دولة الإمارات إلى جانب محمد بن راشد

٠٩:٢٨ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
بـ «9 خصائص فريدة».. هيونداي تكشف عن أحدث سياراتها «Kona» لمنافسة خصومها

بـ «9 خصائص فريدة».. هيونداي تكشف عن أحدث سياراتها «Kona» لمنافسة خصومها

٠٤:٥٩ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض ونجران وتكوّن الصقيع بـ4 مناطق

٠٩:٢٦ ص، الجمعة، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
فضيحة فولكسفاغن تجبر اليابانيين على التحول لصناعة السيارات الكهربائية

فضيحة فولكسفاغن تجبر اليابانيين على التحول لصناعة السيارات الكهربائية

٠٦:٥٦ م، الأثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *