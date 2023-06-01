الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية
ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين
مفاجأة صادمة.. أسلحة أوكرانية مع عصابات مخدرات مكسيكية
“صورة طبق الأصل”.. الشيخ سعد الغامدي ينشر مقطع فيديو لشاب يحاكي قراءته
6 أطعمة تبعد عنك الأرق وتمنحك نوما هادئا
استشاري يوضح علاقة السكر التراكمي بالأنيميا المنجلية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية

العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية

العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية
٠٢:٥٤:٢٤ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأحوال الجوية والرياح والعواصف بمصر، في سقوط مئذنة مسجد بمركز القناطر الخيرية شمال العاصمة القاهرة، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

وفاة 3 أشخاص

وفي محافظات أخرى، لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء حالة الطقس، كما تم التعامل مع بعض الأشجار التي سقطت في عدد من المراكز والمدن من بينها قليوب البلد، وسقوط مئذنة مسجد آخر بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية على سطح أحد المنازل دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونجا ركاب قطار، حال مروره بمحافظة المنوفية، بعد سقوط شجرة على شريط السكة الحديد، ونزول الركاب لرفعها، واستمر القطار في مسيرة دون تأثير على حركة القطارات، حيث جاء ذلك بسبب موجة الطقس.

اقرأ أيضا:

مشاهد مخيفة.. العواصف الترابية تغطي سماء دولة عربية (فيديو)

اختل توازنه

ولقي شاب مصرعه، في محافظة المنوفية، جرّاء سقوط نخلة عليه بسبب موجة الطقس، فيما لقي طالب مصرعه من الدور الرابع بعد أن اختل توازنه إثر العاصفة الترابية فسقط مصاباً بإصابات بالغة؛ بسبب الرياح الشديدة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة السويس.

وفي الوقت نفسه، لقيت مهندسة مصرعها، بسبب سوء الأحوال الجوية إثر تعرضها لوقوع حادث سقوط لافتة إعلانات عليها بالقرب من أحد المولات التجارية في محافظة الشرقية.

وأصيب شخصان أيضا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث سقوط لافتة إعلانية بالمحافظة نفسها.

الكلمات الدلالية:
أخبار الطقس توقعات الأرصاد حالة الطقس دلة عربية سقوط مئذنتين طقس العرب عواصف ترابية

مواد ذات صلة

المزيد
طريقة لتحسين خطك في كتابة الرسائل

طريقة لتحسين خطك في كتابة الرسائل

٠١:٠٢ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧
زائرة سودانية تضع مولودة داخل ساحات المسجد النبوي

زائرة سودانية تضع مولودة داخل ساحات المسجد النبوي

١٢:٤٣ م، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
3 نصائح تساعدك على استغلال الوقت والسعي للنجاح

3 نصائح تساعدك على استغلال الوقت والسعي للنجاح

٠١:٥٣ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
مشهد مروع.. فرار جماعي بسبب بركان ثائر في إندونيسيا

مشهد مروع.. فرار جماعي بسبب بركان ثائر في إندونيسيا

٠٣:٤٩ م، السبت، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *