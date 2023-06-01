العواصف الترابية تسقط مئذنتين بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأحوال الجوية والرياح والعواصف بمصر، في سقوط مئذنة مسجد بمركز القناطر الخيرية شمال العاصمة القاهرة، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

وفاة 3 أشخاص

وفي محافظات أخرى، لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء حالة الطقس، كما تم التعامل مع بعض الأشجار التي سقطت في عدد من المراكز والمدن من بينها قليوب البلد، وسقوط مئذنة مسجد آخر بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية على سطح أحد المنازل دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونجا ركاب قطار، حال مروره بمحافظة المنوفية، بعد سقوط شجرة على شريط السكة الحديد، ونزول الركاب لرفعها، واستمر القطار في مسيرة دون تأثير على حركة القطارات، حيث جاء ذلك بسبب موجة الطقس.

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اختل توازنه

ولقي شاب مصرعه، في محافظة المنوفية، جرّاء سقوط نخلة عليه بسبب موجة الطقس، فيما لقي طالب مصرعه من الدور الرابع بعد أن اختل توازنه إثر العاصفة الترابية فسقط مصاباً بإصابات بالغة؛ بسبب الرياح الشديدة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة السويس.

وفي الوقت نفسه، لقيت مهندسة مصرعها، بسبب سوء الأحوال الجوية إثر تعرضها لوقوع حادث سقوط لافتة إعلانات عليها بالقرب من أحد المولات التجارية في محافظة الشرقية.

وأصيب شخصان أيضا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث سقوط لافتة إعلانية بالمحافظة نفسها.