طائرة مجهولة داخل حي بالرياض لأكثر من شهرين‬⁩.. ما علاقة جوجل إيرث؟ (فيديو)

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أعلن “جوجل إيرث” العثور على طائرة مجهولة لأكثر من شهرين داخل حي في الرياض، الأمر الذي أثار حيرة المواطنين.

طائرة مجهولة بالرياض

وقال سكان الحي: “إن الطائرة لا وجود لها على أرض الواقع”، فيما تم العثور في الموقع الذي حدده جوجل إيرث على “دركتل” ومجموعة منتجات أسمنتية”، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأضافت قناة الاخبارية 2 عبر حسابها على منصة تويتر ، حيث عرضت فيديو للحادثة ،واضافت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، موضحة أنه سبق ورصد جوجل إيرث طائرات في البحار، وانتقلت اليوم إلى عاصمة المملكة بخطأ فني مستمر أكثر من شهرين.

ما هو جوجل إيرث؟

يذكر أن جوجل إيرث هو برنامج كمبيوتر يعرض تمثيلًا ثلاثي الأبعاد للأرض استنادًا بشكل أساسي إلى صور القمر الصناعي.

ويقوم البرنامج بتخطيط الأرض من خلال تركيب صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وبيانات نظام المعلومات الجغرافية على كرة أرضية ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للمستخدمين برؤية المدن والمناظر الطبيعية من زوايا مختلفة.

يمكن للمستخدمين استكشاف الكرة الأرضية عن طريق إدخال العناوين والإحداثيات، أو باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس.

ويمكن أيضًا تنزيل البرنامج على هاتف ذكي أو جهاز لوحي، باستخدام شاشة تعمل باللمس أو قلم للتنقل. يمكن للمستخدمين استخدام البرنامج لإضافة بياناتهم الخاصة باستخدام لغة تعليم كي هول وتحميلها من خلال مصادر مختلفة، مثل المنتديات أو المدونات.

برنامج جوجل إيرث قادر على عرض أنواع مختلفة من الصور المتراكبة على سطح الأرض وهو أيضًا عميل خدمة خرائط الويب. في عام 2019، كشفت جوجل أن البرنامج يغطي الآن أكثر من 97 بالمائة من العالم، وقد التقط 10 ملايين ميل من صور التجوّل الافتراضي.

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