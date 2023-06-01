مفاجأة صادمة.. أسلحة أوكرانية مع عصابات مخدرات مكسيكية

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رصد التلفزيون المكسيكي أحد أعضاء عصابات المخدرات (كارتيل) حاملاً قاذفة صواريخ مضادة للدبابات (AT-4) وهي من الأسلحة الغربية التي سلمت لأوكرانيا سابقا.

تهريب الأسلحة من أوكرانيا

وأصيب البعض بصدمة، بسبب عرض المقطع، لأن هذا يعني وجود من يبيعها في أوكرانيا للاستفادة من المال ثم تهريبها للعصابات حول العالم.

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ومنذ مطلع العام الجاري، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الوضع في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، بأنه “صعب للغاية”، مطالبا بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة.

هجمات روسية مستمرة

وعلى الرغم من المساعدات العسكرية التي حصل عليها زيلينسكي من ألمانيا وأمريكا، مؤخرا، إلا أنه لا يزال يرى أن قوات أوكرانيا العسكرية بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وصرح زيلينسكي بأن: “الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت، وفوليدار، وقطاعات أخرى، في منطقة دونيتسك”، حسب “العربية”.

وأضاف: “تريد روسيا أن تطول الحرب وتنهك قواتنا… لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا”.