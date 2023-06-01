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ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين
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ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين

ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين

ماسك يواجه اتهامات بالتلاعب وشكاوى مستثمرين
٠٢:٤٤:٠٢ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اتخذ مستثمرون، إجراءً قضائيا جماعيا، بحق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، موجهين اتهاما له التلاعب بعملة دوجكوين المشفرة، مما كلفهم مليارات الدولارات.

استخدم مأجورين

وقال المستثمرون، في دعواهم أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، إن ماسك استخدم تغريدات على “تويتر” ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج “ساترداي نايت لايف” على شبكة إن.بي.سي، وغيرها من “حيل الدعاية”، ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها تسلا، حسب “إرم نيوز”.

استبدال شعار تويتر

وألمح المستثمرون إلى أن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل الماضي، بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على “تويتر” بشعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30% في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى “تويتر” في أكتوبر الماضي.

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إيلون ماسك تويتر شركة تسلا عملات رقمية محكمة مانهاتن مستثمرون يقاضون إيلون ماسك

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