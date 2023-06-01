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“صورة طبق الأصل”.. الشيخ سعد الغامدي ينشر مقطع فيديو لشاب يحاكي قراءته

“صورة طبق الأصل”.. الشيخ سعد الغامدي ينشر مقطع فيديو لشاب يحاكي قراءته

“صورة طبق الأصل”.. الشيخ سعد الغامدي ينشر مقطع فيديو لشاب يحاكي قراءته
٠٢:٢٣:٢٤ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر القارئ الشيخ سعد الغامدي مقطع فيديو لشاب يقرأ القرآن بصوت خاشع عذب وحاكي قراءته تماما.

قراءة خاشعة

وعلق الشيخ سعد الغامدي على المقطع بقوله: “أفضل مَن سمعت محاكاة لتلاوتي ! حتى ذُهلتُ من دقّته وبراعته..
بارك الله فيه وفي صوته ونفع به ورفعه بالقرآن وتقبّل منا ومنه وحفظه من كل سوء”.

وأضاف الشيخ سعد الغامدي “الحقيقة أنه أسعدني وأفرحني لحبّي الشديد لهذا الترتيل ..”.

المغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع المقطع حيث علق عبدالله الشهري بقوله: “ما شاء الله ، محاكاة متقنة .. متع الله بحياتك ياشيخ سعد ، ونفع بك أهل الإسلام” .

وقال بندر أبانمي: “قراءتك لسورة هود وجزء من سورة يوسف بهذا الترتيل جميل جدا شيخنا.. ولازلت استمع لها من ٢٠ سنة .. كتب الله أجركم ..”.

وقال سعد الحمدان: “ما شاء الله بارك الله.. صوته جميل وصوتك أروع شيخنا، هنيئاً له هذا الإتقان لأجمل صوت لقارى استمعت له منذ عقود وهنيئاً له شهادتكم حفظك الله”.

وغرد محمد جيجي بقوله: “من روائع تلاوتك شيخ سعد سورتا الأنعام وهود وقد كانت من أوائل ما سمعت لكم وقد أثرت في تلاوتي أيما تأثير .. نحبكم في الله شيخنا الحبيب”.

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