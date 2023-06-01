6 أطعمة تبعد عنك الأرق وتمنحك نوما هادئا

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قال خبير التغذية غابي زارومسكيت، وباحثون أن أطعمة محددة تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ، والوقت المستغرق في السبات، وهيكل النوم (مراحل النوم المختلفة).

ولفت الباحثون إلى أن 6 أطعمة، تتدخل بشكل فاعل في دورة النوم وهي:

1- الأطعمة الغنية بـ”أوميغا 3″

رغم محدودية البحث، فإن بعض الأدلة تشير إلى أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الخضراوات الورقية والجوز وفول الصويا، تساعد على تحسين النوم لفترة أطول، وفقا لخبير التغذية.

2- الموز

الموز مصدر ممتاز للمغنيسيوم والبوتاسيوم والتربتوفان، بمعنى آخر فهو خيار رائع عندما يتعلق الأمر بدعم النوم.

3- اللوز

مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز جودة النوم واسترخاء العضلات، حسب “الوطن”.

4- الحبوب منخفضة السكر

تساعدنا الحبوب أيضا على النوم، مثل الذرة، لكن يجب أن ننتبه إلى نوعها، فهناك كثير من الخيارات التي تحتوي على السكر في الأسواق، لذا حاول تجنبها.

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5- الجبن

يحتوي الجبن ومنتجات الألبان الأخرى على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعدنا على النوم بسهولة أكبر، والكالسيوم الذي يساعد على تقليل التوتر.

6- الكرز

يقول زارومسكيت، إن عديدا من الدراسات أظهرت تحسنا كبيرا في جودة النوم ومدته عند تناول الكرز، حيث يكون تركيز الميلاتونين عاليا.