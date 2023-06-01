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تحذير عاجل من مصرف الراجحي لجميع العملاء
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تحذير عاجل من مصرف الراجحي لجميع العملاء

تحذير عاجل من مصرف الراجحي لجميع العملاء

تحذير عاجل من مصرف الراجحي لجميع العملاء
١٢:٥٧:٤٠ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مصرف الراجحي من خطورة التعامل مع الرسائل المشبوهة أو الوهمية والتي تستهدف بيانات المستخدمين.

تحذير مصرف الراجحي

وقال مصرف الراجحي ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “نحذر من التعامل مع الرسائل النصية والاتصالات المشبوهة وهذا النوع من الحسابات الوهمية والتي تدعي تقديم بعض الخدمات الحكومية و البنكية”.

ومن الضروري أن يتوخى الإنسان أقصى درجات الحيطة والحذر عند استعمال تطبيقات المعاملات المصرفية عبر الإنترنت؛ لمنع البرامج الخبيثة من الوصول إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي.

وتنصح الرابطة الألمانية للبنوك باتباع مجموعة من الإرشادات عند تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعند استعمالها عبر الهاتف أو الحاسوب اللوحي، حتى لا يتسلل عبرها القراصنة:

1 – التنزيل من المتجر الرسمي

يجب على المستخدم التأكد من تنزيل التطبيق من المتجر الرسمي لنظام التشغيل الخاص بالبنك الذي يتعامل معه.

وتنبّه الرابطة الألمانية للبنوك أن أرقام وإحصاءات عدد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق أو الإعجاب به، ليس مؤشرا على مصداقيته.

– التحقق من اسم التطبيق

يمكن للأخطاء الإملائية أو النقاط المزدوجة أو طريقة الكتابة المختلفة أن تقود إلى تطبيقات مزيفة قد تشكل خطراً على أجهزة المستفيدين.

وغالبا ما تطلب التطبيقات الحصول على إذن من المستخدم لاستخدام بعض الميزات أو المعلومات، ولذلك يتعين التحقق جيداً من الوظائف التي يرغب التطبيق في الوصول إليها والتأكد من تلك التي يمكن تعطيلها.

3 – بيانات الوصول هي هويتك

وإذا رغب المستخدم في التسجيل لدى البنك الذي يتعامل معه، فغالباً ما يتم الاستفسار عن بيانات الوصول، لكي يتم تحديد هوية المستخدم؛ حيث يجب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) وكلمة المرور مع رقم المشترك أو رقم المعاملة.

4 – عدم تخزين بيانات الوصول

يتعين على المستخدم عدم تخزين بيانات الوصول على الهاتف الذكي أو في الحافظة؛ لأنه يمكن استقراؤها رقمياً من خلال سرقة الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، ويجب توخي الحرص والحذر عند طلب البيانات الشخصية أثناء تسجيل الدخول، بالإضافة إلى ضرورة تحديث التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية بصورة منتظمة.

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اخبار السعودية الراجحي عملاء مصرف الراجحي مصرف الراجحي

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