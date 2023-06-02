يوم رائع في حديقة الحسينية بمكة.. نزهة واستجمام رفقة عائلتك (صور)

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، وخاصة رفقة عائلته وأطفاله، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة الحسينية أكبر حدائق مكة

تعد حديقة الحسينية أكبر حديقة في مكة وتبلغ مساحتها حوالي 150 ألف متر مربع، وتضم مساحة عشبية خضراء واسعة مع ممشى طويل لممارسة رياضة المشي والركض.

وتحتوي الحديقة على جلسات مميزة ورائعة، وتم تصميم الحديقة ضمن المعايير العالمية الفنية والمعمارية باستخدام أهم وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وتم التأكيد على مراعاة موضوع المناخ الحار في مكة المكرمة من خلال التحكم بعامل الرطوبة والهواء وعامل التربة لتناسب زراعة النباتات الاستوائية والرطبة في الحديقة.

من أفضل حدائق مكة

أصبحت حديقة الحسينية مكة من أفضل حدائق في مكة بسبب المساحة الواسعة والكراسي والطاولات الكافية ودورات المياه النظيفة وأعمدة الإنارة الوفيرة، ومواقف السيارات المجانية أمام الحديقة، وألعاب الأطفال الآمنة والمتنوعة من مراجيح وزحاليق ونطاطات وغيرها مما يوفر للزوار من العائلات والشباب والأطفال كل وسائل التسلية والترفيه مع تكامل موضوع الخدمات.

حديقة الحسينية

افتتحت حديقة الحسينية لتكون مُتنزّهاً للجمهور لتُصبح ملجأً يُقبلون عليه للابتعاد عن ضوضاء الحياة وللاستمتاع بلحظات من التأمُّل والراحة.

أهم الخدمات والأنشطة المتوفرة:

1- جولة استكشاف جمال الحديثة

جولة في أنحاء الحديقة هي البداية التي نوصي بها لاستكشاف ما تحويه الحديقة في أحضانها ، إذ تحيط بك مشاهد بديعة تترجمها تلك الأشجار المورقة و المساحات الخضراء الرحبة.

2- توافر الكراسي للاستراحة

على أحد الكراسي الموجودة يُمكنك الجلوس والتمعُّن مطوّلاً في جمال الحديقة.

3- مسارات المشي للممارسة الرياضة

كلّما أمضيت وقتاً أكثر في حديقة الحسينية مكة المكرمة، كلما استطعت تحقيق أكبر قدر من المُتعة، فبمقدورك مثلاً الاستفادة من مسارات المشي المتوفرة في الحديقة والاستمتاع برياضة المشي، وكذلك بوسعك تأجير دراجة هوائية والتجوّل بها.

4- ألعاب الأطفال

حديقة الحسينية أكثر من رائعة من حيث تنوع الألعاب للصغار، والذين سيستمتعون بالتنزه بها، حيث فيها قطار يدور بهم وبالكبار كامل الحديقة.

كما يوجد بها سيارات ودبابات كهربائية ودبابات للكبار، وكذلك حصان وألعاب مثل المراجيح وزحاليق وألعاب هوائية.

5 أماكن عشب للجلوس

كما أن حديقة الحسينية بها اماكن عشب كثيرة جدا للجلوس.

5- دورات مياه ومطاعم

تحتوي الحديقة على دورات مياه ومطاعم تعمل وجبات خفيفة مثل بليلة وبطاطس وحلى ومشروبات ساخنة.

6- مصلى ومواقف سيارات

كما يوجد بحديقة الحسينية بمكة المكرمة مصلى ومواقف للسيارات.

مواعيد عمل حديقة الحسينية مكة

السبت، تعمل على مدار 24 ساعة

الأحد، تعمل على مدار 24 ساعة

الإثنين، تعمل على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، تعمل على مدار 24 ساعة

الأربعاء، تعمل على مدار 24 ساعة

الخميس، تعمل على مدار 24 ساعة

الجمعة، تعمل على مدار 24 ساعة

أسعار الدخول إلى حديقة

الدخول إلى حديقة الحسينية مجانٍ

موقع حديقة الحسينية بمكة المكرمة

العنوان : 9VMG+8HM، المشاعر، مكة المكرمة 24246، المملكة، كما يمكنك الوصول اليه عبر خرائط جوجل عبر هذا الرابط من هنا.

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