“أمم أمثالكم”.. قطة تخرج طعامها من فم تمساح (مشهد مذهل)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مذهلا بين قطة وتمساح.

قطة وتمساح:

ويظهر الفيديو القطة وهي تمشي بحذر وفي بط نحو تمساح ضخم فاتحاه فاه، وبداخله بقايا طعام.

وعندما اقتربت القطة من التمساح لم يقم بمهاجمتها، ما دفعها لتأخذ من بقايا الطعام في فمه، وتذهب بعيدا لتأكل وجبتها.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” سبحان من أخرج لها رزقها من بين أسنان التمساح”.

قطة تشعر بالعطش:

كما وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشهدا مؤثرا، بطله قطة تشعر بالعطش، ورجل رحيم القلب.

وأظهر الفيديو قطة وقفت في مواجهة صنبور مياه مغلق، يبدو أنه في أحد المساجد، فيما مر رجل وفتح لها الصنبور، فمدت رأسها لتشرب حتى فرغت، فأعاد الرجل إغلاق الصنبور مرة أخرى.

وحاز الفيديو على عدد كبير من المشاهدات، بلغت آلاف المشاهدات فضلا عن العديد من التفاعلات والتعليقات وإعادة التغريد.

بط يطعم أسماكا:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو نادر وثق قيام نوع من البط بإطعام أسماك جائعة داخل بحيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بقوله إنها رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء.

ويظهر البط وهو يقوم بجمع أشياء من الطعام الخاص به، ويضعها في فم الأسماك، التي تتواجد بكثرة أسفل منه في جدول مائي.

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