الجمعة 13 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 13 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 2 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 13 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 13 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:11

المدينة – 4:03

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:00

المدينة – 7:07

الرياض – 6:39

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:30

المدينة – 8:37

الرياض – 8:09

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