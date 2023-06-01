الجمعة 13 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 13 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 2 يونيو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:59، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 13 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 13 ذو القعدة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:11
المدينة – 4:03
الرياض – 3:34
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:36
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:00
المدينة – 7:07
الرياض – 6:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:30
المدينة – 8:37
الرياض – 8:09
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