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“القرني والبرناوي” يرويان تفاصيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية
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“القرني والبرناوي” يرويان تفاصيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية

“القرني والبرناوي” يرويان تفاصيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية

“القرني والبرناوي” يرويان تفاصيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية
١٢:٣٠:١٨ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقد رائدا الفضاء علي القرني وريانة البرناوي، مؤتمرا صحفيا، يكشفان تفاصيل رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال رائدا الفضاء: عدنا بالكثير من التقنيات والفوائد العلمية من رحلتنا الفضائية.

وأضافا: استمتعنا بالتجارب العلمية والتواصل مع الطلاب أثناء وجودنا في محطة الفضاء الدولية.

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10 تجارب نحو الفضاء 

وفي وقت سابق، قال المهتم في علوم الفضاء عبد اللطيف الملحم، إن هناك أكثر من 10 تجارب في رحلة ‎نحو الفضاء من أهمها تطوير الخيوط الطبية والاستمطار واكتشاف علاج خلايا السرطان.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: هذه التجارب تفيد مع الوقت لتطوير الأمور العلمية، فمثلا تم العمل لمدة 30 عاما على حبال “البارشوت” التي تساعد فيه هبوط المركبة الفضائية.

وتابع: إذا نزلت المركبة بسرعة عالية وتم فتح البارشوت فربما تتقطع الحبال وإذا نزلت بسرعة أقل ربما لا يفتح البارشوت وهذه التجربة تساعد العلماء في تطوير خيوط العمليات الجراحية.

فوائد الرحلة

وواصل: من بين فوائد هذه الرحلة كذلك “تجربة الاستمطار وأيضا علاج خلايا السرطان وكذلك تطوير الأدوات الإلكترونية المنزلية.

واستكمل: أيضا يجب معرفة أن محطة الفضاء الدولية مستخدم فيها أقوى زجاج صنع حتى الآن وهذا يساعد في تصنيع مواد البناء مقاومة للزلازل.

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