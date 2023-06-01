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تجاوز عددهم 3 آلاف.. دولة خليجية توافق على دفعة جديدة من أطباء وممرضين باكستانيين
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تجاوز عددهم 3 آلاف.. دولة خليجية توافق على دفعة جديدة من أطباء وممرضين باكستانيين

تجاوز عددهم 3 آلاف.. دولة خليجية توافق على دفعة جديدة من أطباء وممرضين باكستانيين

تجاوز عددهم 3 آلاف.. دولة خليجية توافق على دفعة جديدة من أطباء وممرضين باكستانيين
١١:٥٥:٤٦ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت صحف كويتية عن السفير الباكستاني في الكويت، مالك محمد فاروق، ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، أنه تم تمديد اتفاقية التعاون بين الصحة الكويتية ومؤسسة التوظيف الباكستانية.

3000 طبيب وممرض باكستاني:

وذكرت القبس الكويتية أن السفير الباكستاني لدى البلاد مالك فاروق صرح أن عدد الكوادر الطبية والتمريضية الباكستانية العاملة في الكويت يبلغ نحو 3000 طبيب وممرض من الجنسين.

وكشف عن أن دفعة جديدة من الأطباء والممرضين والفنيين ستصل البلاد خلال أسابيع للعمل في القطاع الصحي الحكومي.

وبناء على طلب من وزارة الصحة، فإن الجانبين استعرضا أوجه التعاون في مجال الرعاية الصحية وتم التوافق على زيادة تعزيز هذا التعاون.

من جهته اعترف وكيل الوزارة، بالدور الإيجابي الذي يلعبه المهنيون الباكستانيون في تقديم الخدمات.

وأعرب عن تقديره لمهنية وتفاني العاملين في المجال الطبي، خصوصاً خلال جائحة كورونا.

وأكد السفير فاروق التزام باكستان بمواصلة تعميق وتوسيع العلاقات في شتى المجالات.

كما بين أن تمديد الاتفاقية كان منعطفاً مهماً في العلاقات القوية في مجال الرعاية الصحية بين البلدين.

يذكر أن باكستان والكويت وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون G2G بشأن تعيين متخصصين في الرعاية الصحية من باكستان للكويت في يوليو 2020.

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الكلمات الدلالية:
اطباء الكويت باكستانيين دولة خليجية

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