سقوط مفاجيء لبايدن داخل أكاديمية القوات الجوية

تواصل- فريق التحرير:

نشرت شبكة “سكاي نيوز” عبر حسابها على “تويتر” مقطع فيديو يظهر سقوط لرئيس الأميركي جو بايدن بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية.

سقوط سابق لبايدن:

والعام الماضي تعثر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن داس على شيء على خشبة المسرح، وذلك خلال إلقائه خطابا في ولاية نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مقطع فيديو لبايدن، وهو يلقي كلمة خلال مشاركته في حدث انتخابي داعم لحاكمة ولاية نيويورك الحالية كاثي هوكول.

وأظهرت اللقطات بايدن وهو يسير ويتكلم على خشبة المسرح عن خفض تكلفة الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي إحدى اللقطات يفقد توازنه ويبدو أنه داس على شيء ما.

بايدن تائه:

كما أظهر أيضا في وقت سابق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي وهو شبه تائه لا يعرف من أين يسلك الطريق، ويشير بإصبعه قائلا: هل من هنا؟

ودائما ما يتعرض الرئيس بايدن لمثل تلك المواقف المحرجة، فقد أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها.

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.

يذكر أن بايدن الذي تجاوز الثمانين يعتبر أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ.

وتعرض خلال فترة ولايته للعديد من المواقف المحرجة، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول معاناته من مشاكل صحية وعقلية.

اقرأ أيضا

اليوم.. بايدن يعيّن الجنرال تشارلز براون رئيسًا لأركان الجيش