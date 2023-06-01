حاولوا التخفي بعيدًا.. مداهمة مزرعة في مكة فكانت الصدمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة، مقطع فيديو يوثق مداهمة مزرعة بمنطقة مكة المكرمة، ليتم العثور على مضبوطات صادمة.

مداهمة المزرعة

وفي الفيديو أفادت وزارة التجارة، أنهم داهموا المزرعة التي حاول أصحابها التخفي فيها بعيدًا لكنه تم الإيقاع بهم، قائلة :” بقايا الخشب يصنعون منها البخور!.. أرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة!.. بقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح!”.

وأشارت “التجارة”، إلى أنهم حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، لكن تم ضبطهم ومنع وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق.

الاستجابة للبلاغ التجاري

وقبل ذلك، نشرت وزارة التجارة “إنفوجراف” للتوضيح بخطوة هامة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغ التجاري المقدم ضد “التستر”.

◻️بقايا الخشب يصنعون منها البخور!

◻️أرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة!

◻️بقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح! حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، ضبطناهم ومنعنا وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق. pic.twitter.com/ApHwc8pIiG — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 1, 2023

البلاغ التجاري

وقالت الوزارة إنه يجب إرفاق ما يلي في البلاغ التجاري:

1- ذكر اسم المنشأة المبلغ عنها

2- تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة المبلغ عنها

3- تحديد معلومات وبيانات شبهة التستر

4- إرفاق المعلومات والوثائق بما فيها الأدلة.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,019 جهاز إنذار حرائق (SIMPLEX، AUTOCALL) من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021, وذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصرياً و/أو صوتياً أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.

نصيحة للمستهلك

ودعت المستخدمين للتواصل مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (AUTOCALL) على الرقم (920003588)، والشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وذلك للفحص واستبدال الأجهزة المشمولة مجانًا.

استدعاء 665 مركبة

وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

وعن سبب الاستدعاء، قالت إن ذلك بسبب خلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة؛ قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت “التجارة”، إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa.

وقالت الوزارة إنه يجب التوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعدٍ للإصلاح وتسلُّم التعويض المناسب لحين توافر الإصلاحات اللازمة.

اقرأ أيضا:

التجارة تستدعي 14 ألف جهاز إنذار حرائق من هذا النوع