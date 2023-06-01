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عناصر الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء
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عناصر الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء

عناصر الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء

عناصر الحوثي تقتحم مقر الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء
١٢:١٥:٢٤ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء.

قيادات موالية

وفرضت المليشيا قيادة جديدة موالية لها في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، بعد أيام من إصدار الغرفة بيان كشفت فيه جانبا من ممارسات المليشيا التعسفية بحق القطاع الخاص.

تدمير القطاع الخاص

وقال الإرياني، في تغريدة عبر “تويتر” إن: هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.

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تدخل دوري

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء الحرب المفتوحة التي دشنتها مليشيا الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الاموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه المليشيا بحق القطاع الخاص، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويفاقم المعاناة الإنسانية

الكلمات الدلالية:
اليمن انتهاكات الحوثي معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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