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الداخلية توضح أهمية خدمة الترميز ضمن مبادرة طريق مكة
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الداخلية توضح أهمية خدمة الترميز ضمن مبادرة طريق مكة

الداخلية توضح أهمية خدمة الترميز ضمن مبادرة طريق مكة

الداخلية توضح أهمية خدمة الترميز ضمن مبادرة طريق مكة
١٢:١٣:٣٦ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكدت وزارة الداخلية، أن مبادرة طريق مكة – التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة 2030- تضم خدمة “ترميز”.

أهمية خدمة ترميز

وأوضحت الوزارة، أن خدمة ترميز تتيح فرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وتبدأ عملية “الترميز ” التي يقوم بها فريق مختص في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار شاه جلال الدولي بجمهورية بنجلاديش الشعبية ، بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام ،تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.

ترتيبات  النقل والسكن

وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم ، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

الهدف من الخدمة

وتهدف خدمة “الترميز ” إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج وحفظها من الضياع، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.

يذكر أن مبادرة “طريق مكة ” تطبق أعمالها في دول المبادرة بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية ضيوف الرحمن طريق مكة مبادرة طريق مكة وزارة الداخلية

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