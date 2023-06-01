الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هل تأخير إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج يستوجب الغرامة؟
تجاوز عددهم 3 آلاف.. دولة خليجية توافق على دفعة جديدة من أطباء وممرضين باكستانيين
حاولوا التخفي بعيدًا.. مداهمة مزرعة في مكة فكانت الصدمة (فيديو)
سقوط مفاجيء لبايدن داخل أكاديمية القوات الجوية
مواطن يمسك بكوبرا ضخمة داخل إحدى مزارع الصهاليل بجازان (فيديو)
“Honor Magic” هاتف جديد بتقنيات فريدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

هل تأخير إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج يستوجب الغرامة؟

هل تأخير إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج يستوجب الغرامة؟

هل تأخير إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج يستوجب الغرامة؟
١٢:٠٧:٣٣ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أهمية إضافة الزوجة إلى كارت العائلة الخاص بالزوج حيث يترتب على تأخير إضافة الزوجة غرامة وفقا للأنظمة.

إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مغردة استفسرت بشأن غرامة تأخير إضافة الزوجة لكارت العائلة للزوج، موضحة أن تاريخ عقد النكاح مضى عليه عامين.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “إنه يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ50 ريالا يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد”.

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية تحذر المستفيدين من هذا الأمر

 

وفي وقت سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة.

اقرأ أيضا:

عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

كذلك أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

في سياق متصل، حددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً

اقرأ أيضا:

بيان من “الأحوال المدنية” بخصوص الجدل المثار حول الوظائف الشاغرة

 

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الزوج الزوجة العائلة كارت العائلة

مواد ذات صلة

المزيد
جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد النبوي في أجواء روحانية (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد النبوي في أجواء روحانية (صور)

٠١:٠٣ ص، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠١٦
أمطار على المرتفعات الجنوبية وأتربة على أجزاء من الشمال

أمطار على المرتفعات الجنوبية وأتربة على أجزاء من الشمال

١٠:٤٨ ص، الأثنين، ٣٠ يوليو ٢٠١٢
«التعليم» تعلن انتهاء بناء برنامج إعداد المعلم في الجامعات

«التعليم» تعلن انتهاء بناء برنامج إعداد المعلم في الجامعات

٠٩:٣٩ م، الأحد، ٠٢ فبراير ٢٠٢٠
«الشورى» يصوِّت اليوم على معالجة العجز النقدي في التقاعد العسكري

«الشورى» يصوِّت اليوم على معالجة العجز النقدي في التقاعد العسكري

٠٩:١٣ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *