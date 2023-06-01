هل تأخير إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج يستوجب الغرامة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أهمية إضافة الزوجة إلى كارت العائلة الخاص بالزوج حيث يترتب على تأخير إضافة الزوجة غرامة وفقا للأنظمة.

إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مغردة استفسرت بشأن غرامة تأخير إضافة الزوجة لكارت العائلة للزوج، موضحة أن تاريخ عقد النكاح مضى عليه عامين.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “إنه يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ50 ريالا يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد”.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة.

اقرأ أيضا:

عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

كذلك أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

في سياق متصل، حددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً

اقرأ أيضا: