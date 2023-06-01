مواطن يمسك بكوبرا ضخمة داخل إحدى مزارع الصهاليل بجازان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تمكن أحد المواطنين من الإمساك بكوبرا ضخمة في إحدى مزارع الصهاليل بـ هروب، في منطقة جازان.

وأظهر الفيديو حجم ثعبان الكوبرا الضخم، والذي أثار دهشة بعض المغردين، مطالبين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الكوبرا.

كوبرا بجازان:

وفي وقت سابق تسبب الهطول الشديد للأمطار والسيول في خروج وظهور الأفاعي والثعابين من جحورها في منطقة جازان.

وأظهر حينها مقطع متداول على مواقع التواصل تويتر أحد الثعابين (الكوبرا) وقد وقف في أحد الأودية بشكل مخيف.

متداول 🚨🚨 ظهور ثعبان الكوبرا في احدى مزارع الصهاليل بـ هروب.. #جازان_الان pic.twitter.com/isyWi25xm3 — جازان الان (@jazannow) June 1, 2023

الكوبرا العربية:

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، نشر إنفوجرافا، بين أن ثعبان الكوبرا العربية قد يصل طوله إلى مترين ويتميز بأن له قلـنـسـوة عـريـضـة.

ويتميز ثعبان الكوبرا العربية بقـدرتـه علـى رفـع جسمه والسباحة في المياه، إذ يتواجد في بيئات محتملة، كالتجمعات المائية في المزارع والأودية والسدود.

الكوبرا العربية ذات السم القاتل

كمل أن لونه يميل إلى البني المصفر من الناحية الظـهـريـة، فيما يميل البطن إلى اللون الأصفر غالبًا، وفق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ويتواجد ثعبان الكوبرا العربية جنوب المملكة وغربها، فيما يتغذى على الطيور والقوارض والزواحف والبرمائيات والأسماك، وسُمه قاتل ويؤثر في الجهاز العصبي.

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