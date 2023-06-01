الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان
وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط
عند هبوب العواصف والغبار.. كيف تتجنب حساسية الصدر؟
مشاهد مخيفة.. العواصف الترابية تغطي سماء دولة عربية (فيديو)
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. وجريان للسيول في 3 مدن بالرياض
أهم 10.. موافقة ملكية كريمة وتوضيح مهم من حساب المواطن للمطلقة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان

بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان

بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان
٠٩:٥٥:٢٠ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اعربت المملكة، والولايات المتحدة،في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

الإضرار بالمدنيين

كما يشيران إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار ، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.

اقرأ أيضا:

المملكة وأمريكا تدعوان الجيش والدعم السريع في السودان إلى مواصلة النقاش لوقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن طرفي الصراع في السودان انتهكا الهدنة المعلنة ولم يلتزما بالاتفاق.

وأوضح أن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع،، وست حدد خطوتها المقبلة وفقا لمواقف طرفي الصراع.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم

وأكد أن الوضع في السودان هش بشكل لا يصدق، وذلك وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم اليوم، بحي الفتيحاب في أم درمان.

الكلمات الدلالية:
الحرب في السودان المملكة وأمريكا انتهاكات وقف إطلاق النار بيان عاجل

مواد ذات صلة

المزيد
ما الذي يستحقه الموظف من أجر عند عمله في يوم التأسيس؟

ما الذي يستحقه الموظف من أجر عند عمله في يوم التأسيس؟

٠٩:١٨ ص، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
بالصور.. إحباط تهريب 3 كيلو «مشغولات ذهبية» أسفل أرضية مركبة بجسر الملك فهد

بالصور.. إحباط تهريب 3 كيلو «مشغولات ذهبية» أسفل أرضية مركبة بجسر الملك فهد

٠٢:٥٥ م، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 204 ريالات

٠٩:٤٨ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
منهج التفاؤل النبوي لمواجهته.. الدويش: الاكتئاب يفتك بإنسان كل 28 ثانية (فيديو)

منهج التفاؤل النبوي لمواجهته.. الدويش: الاكتئاب يفتك بإنسان كل 28 ثانية (فيديو)

٠١:٥٢ ص، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *