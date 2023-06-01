بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان

تواصل – فريق التحرير:

اعربت المملكة، والولايات المتحدة،في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

الإضرار بالمدنيين

كما يشيران إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار ، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن طرفي الصراع في السودان انتهكا الهدنة المعلنة ولم يلتزما بالاتفاق.

وأوضح أن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع،، وست حدد خطوتها المقبلة وفقا لمواقف طرفي الصراع.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم

وأكد أن الوضع في السودان هش بشكل لا يصدق، وذلك وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم اليوم، بحي الفتيحاب في أم درمان.