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تحذير من رابط واتساب يتسبب في تعطيل هاتفك على الفور
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تحذير من رابط واتساب يتسبب في تعطيل هاتفك على الفور

تحذير من رابط واتساب يتسبب في تعطيل هاتفك على الفور

تحذير من رابط واتساب يتسبب في تعطيل هاتفك على الفور
١٢:٣٠:٥٣ ص، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء التقنية من رابط منتشر على موقع التواصل الفوري الواتساب ويتسبب في حدوث خلل في هواتف المستقبلين تصل لحد تعطل الهاتف عن العمل تماما، خاصة هواتف الأندرويد.

رسالة خطيرة على واتساب

ويوضح الخبراء، أن الرابط المتداول في نسخة أندرويد من واتساب، وإذا تم النقر عليه، سيتسبب في تعطل هاتفك، بمجرد فتح مجموعة أو دردشة فردية تحتوي أو تشتمل على هذا الرابط .

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وقد يتم إعادة تشغيل التطبيق بشكل طبيعي بعد ذلك، إلا إذا قمت بفتح سلسلة الرسائل مرة أخرى، بينما قد يواجه البعض مشاكل أخرى في تشغيل الهاتف.

صفحة إعدادات التطبيق

وبحسب الخبراء، فإن الرابط يتسبب في دخول برمجيات خبيثة  إلى صفحة إعدادات التطبيق، مما يجعله أكثر ضرراً لمن اعتادوا على الاختصار.

وفي التفاصيل، اكتشف مستخدم تويتر BruteBee هذه المشكلة لأول مرة، بينما أكدت Android Authority أن الإصدار 2.23.10.77 من التطبيق هو الإصدار المتأثر حالياً، على الرغم من أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الإصدارات الأخرى قد تعرضت لهذا الرابط الخبيث.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق واتساب رابط واتساب هواتف أندرويد واتساب

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