تعرف على تأثير الأجواء الحارة على السيارة الكهربائية.. 3 نصائح للحفاظ عليها

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يؤكد خبراء السيارات، أن ارتفاع حرارة الأجواء يؤثر سلبا على السيارات التقليدية، وكذلك يؤثر على بطارية السيارات الكهربائية.

تأثير حرارة الأجواء على السيارة الكهربائية

ويوضح الخبراء، أن تأثير درجات الحرارة المرتفعة يبدأ بالظهور على السيارات الكهربائية عند استخدامها بالأجواء الحارة، حيث تفقد بطاريات السيارة نسبة تتجاوز 2.3% من السعة الكلية للبطارية بشكل سنوي.

ويؤكد الخبراء أن هذه النسبة من الفقد لا تعد مشكلة كبيرة عند النظر على المستوى العام لنسبة الفقد الطبيعية، حيث تفقد البطاريات نحو 1.6% من سعتها سنوياً في ظل المناخ المثالي وظروف الشحن المناسبة.

الطريقة المثلى لشحن السيارة

وتوضح إحدى الدراسات الحديثة في هذا الشأن أن استخدام الشاحن المنزلي ذو التيار المنخفض في الأجواء الحارة للحفاظ على البطارية، هو الأفضل.

وتشير الدارسة، إلى أن الشاحن الفائق بمحطات الشحن للسيارات الكهربائية يؤدي إلى زيادة حرارة البطارية بسبب سرعة الشحن المرتفعة، والتي قد تؤثر على صحة البطارية حيث سوف تواجه البطارية في هذه الحالة درجة حرارة الجو المرتفعة مع ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب الشاحن السريع.

نصائح للحفاظ على السيارة الكهربائية

1- تجنب استخدام الشاحن الفائق في محطات شحن السيارات الكهربائية خلال الأجواء الحارة، حيث يفضل استخدام هذه الشواحن الكهربائية بالمساء للحفاظ على صحة البطارية أو استبدالها بالشاحن المنزلي التقليدي مع شحن السيارة في الفترة من المساء حتى الصباح.

2- حافظ على نسبة شحن سيارتك بين 20 إلى 80% حيث تعد هذه هي النسبة المثلى والأفضل للحصول على أعلى أداء من البطارية بدون التأثير على العمر الافتراضي لها، لذلك احتفظ بهذه النسبة بسيارتك فقط، وقم بشحنها بالكامل عند الحاجة لاستخدام السيارة في الرحلات الطويلة أو الأيام المزدحمة بالتحركات الكثيرة.

3- لا تترك سيارتك تحت أشعة الشمس، حيث تشتهر الدول العربية بالأجواء الحارة مع أشعة الشمس المرتفعة، والتي قد تساهم في رفع درجة حرارة البطارية إلى مستويات مرتفعة للغاية مما يؤثر على صحتها، لذلك أفعل ما في وسعك لتجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس الشديد، حيث يمكنك ركن السيارة في جراج خاص بها أو جراج عام.

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