90 مدرسة مهددة بالإغلاق.. ماذا يحدث في بريطانيا؟

تواصل- فريق التحرير:

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ما يقارب 90 مدرسة ابتدائية في المملكة المتحدة تواجه خطر إغلاق أبوابها.

غلق المدارس في بريطانيا:

وبحسب ما ذهبت إليه التقارير، فإن سبب النقص في أعداد التلاميذ والتمويل المرتبط به، بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان ورعاية الأطفال، الأمر الذي أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تحليل نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت فيه أن 88 مدرسة ابتدائية في إنجلترا تعاني من خلوّ أكثر من ثلثيّ مقاعدها منذ العام الماضي، ما يجعلها معرّضة لخطر الإغلاق.

وأفادت الصحيفة أن السبب بسبب انخفاض معدلات المواليد، والنزوح الجماعي للأسر الشابّة من المناطق الحضرية لمواجهة ارتفاع تكاليف السكن ورعاية الأطفال.

كما نوهت أن المدارس الـ156 التي أغلقت أبوابها في العامين 2009-2010 كان معدّل الشواغر فيها قبل إغلاقها 66%.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن وزارة التعليم البريطانية أنها تتوقع أن ينخفض عدد التلاميذ في المدارس التي تمولها الدولة بمقدار 944 ألف تلميذ خلال العقد القادم، ما يعني انخفاض التمويل الحكومي الذي تحصل عليه المدارس، لأن التمويل يكون على أساس كل تلميذ.

فيما تلقى المتابعون عبر منصات التواصل الأنباء بسخرية من خطط الحكومة لتهجير اللاجئين وخطابها المعادي ضدهم الذي يتهمهم بأخذ أماكن المواطنين الإنجليز في مؤسسات التعليم والعمل الحكومية.

بنوك الطعام في بريطانيا:

وفي سياق موازٍ يعاني عدد متزايد من البريطانيين من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث كشفت بنوك الطعام عن تقديمها أعدادا قياسية من الطرود الغذائية.

وكشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها قد زاد بنسبة 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي.

وأوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي قُدمت لأطفال، وأنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

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