“Honor Magic” هاتف جديد بتقنيات فريدة

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كشفت شركة Honor المتخصصة في صناعة هواتف الأندرويد، عن خاصية محرك الصور من HONOR التي تأتي مع خصائص رائدة مثل خاصية AI Motion Sensing (التعرف على الحركة بالذكاء الاصطناعي).

كما كشفت في هاتفها الجديد Magic5 عن تقنية Millisecond Falcon Capture (التقاط الصقر خلال ميلي ثانية)، وتقنية التصوير الفوتوغرافي Ultra-Fusion (الاندماج الفائق)، مما يعزز التزامها بتقديم إمكانات تصوير مذهلة في هواتفها الذكية.

ويقدم هاتف HONOR Magic5 Pro مع تقنية Millisecond Falcon Capture، أسرع عملية تصوير في السوق الحالي، وأيضا يطرح تجربة تصوير أكثر ذكاء وكفاءة.

في حين أن تقنية البصريات الحاسوبية Ultra-Fusion تحسن من وضوح الصورة في هاتف HONOR Magic5 Proبما يصل إلى 29.5%، حسب “sawtbeirut”.

وبالمقارنة بالجيل السابق، فقد زادت سرعة بدء الكاميرا بنسبة 102%، كما زادت سرعة التركيز بنسبة 245%، أما سرعة الغالق فقد زادت بنسبة 147%، في حين زادت سرعة التصوير بنسبة 118%.

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الحركة داخل الصورة

يميز كاميرا هاتف HONOR Magic5 Pro عن الكاميرات الأخرى العادية هي أن كاميرا الهاتف يمكنها رصد الحركة داخل إطار الصورة من خلال الخاصية الرائدة AI Motion Sensing Capture.

كما يُمكنها ذلك بفضل الخوارزمية المتطورة للغاية التي تكشف عن الحركات السريعة وتبدأ في التقاط الصور بجودة عالية.

وتعاونت HONOR مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، للتأكيد على قدرات هذه الخاصية الاستثنائية، من أجل التقاط لحظات تحطيم الأرقام القياسية الحابسة للأنفاس.