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سرق أحد متاجر “أبل” وهكذا حاول الهرب.. فيديو
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سرق أحد متاجر “أبل” وهكذا حاول الهرب.. فيديو

سرق أحد متاجر “أبل” وهكذا حاول الهرب.. فيديو

سرق أحد متاجر “أبل” وهكذا حاول الهرب.. فيديو
١٠:٠٠:٢١ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو، حقق نحو 1.7 مليون مشاهدة، وثق محاولة رجل الهرب بعد سرقة أحد متاجر شركة أبل الأمريكية العملاقة، من أحد المولات التجارية.

سقط من الطابق الثاني

ووثق الفيديو، لحظة محاولة الرجل، الهروب، بالقفز من الطابق الثاني، بالمول، مما تتسبب في سقوطه بعنف، وكسر قدمه، فيما يبدو، حيث حاول الوقوف، لكنه سقط أرضا مرة أخرى، وتألم بشدة، قبل أن يحاصره رجال الشرطة.

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سرقة فاشلة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة سرقة فاشلة قام بها شابان، وانتهت نهاية غير متوقعة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الفيديو المتداول، الذي أظهر شابان حاولا سرقة دراجة بخارية.

وظهر أحد السارقين يحاول سحب الآخر، الذي استولى على الدراجة، إلا أن شخصا ظهر فجأة من داخل المكان، وطاردهم، مما أدى إلى فقدانهم دراجتهم البخارية التي جاءوا بها، من أجل عملية السرقة.

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