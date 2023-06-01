عند هبوب العواصف والغبار.. كيف تتجنب حساسية الصدر؟

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تكثر هذه الأيام العواصف الترابية وانتشار الغبار، بسبب التقلبات الجوية، ما يتسبب في أزمة لمن لديهم حساسية الصدر.

نصائح لتجنب حساسية الصدر:

ولأجل لتجنب حساسية الصدر يقدم بعض خبراء الصحة عدة نصائح تساهم في تجنب هذه الأزمة ومنها:

1-حاول البقاء بعيدًا عن الأماكن ذات المحتوى العالي من رحيق الأزهار كالحدائق، وفي حال ازدياد حرارة الجو حاول استخدام مكيفات وفلاتر الهواء.

2- تجنب عث الغبار، حيث تعيش هذه المخلوقات الصغيرة في الأقمشة والسجاد والكنب.

3- التحقق من الرطوبة الداخلية، وخاصة إذا كانت الرطوبة أعلى من 40% عليك التقليل منها من خلال استخدام مكيف الهواء.

أسباب حساسية الصدر :

تعد مسببات الحساسية صغيرة بما يكفي لتسبب تأثير كبير على الرئتين، وتشمل:

1-العطور ومعطرات الجو.

2- الهواء البارد.

3- غبار الطلع من الأعشاب والأشجار والحشائش.

4- وبر الحيوانات.

5- الدخان والبخور والشموع والألعاب النارية

حساسية الصدر:

عندما تتعرض للمواد التي تسبب لك الحساسية فإن جهازك المناعي يقوم بإفراز الأجسام المضادة التي تطلق مواد كيميائية، مثل: الهيستامين والتي تسبب التورم، والالتهابن وسيلان الأنف، والعطاس.

ولكن في حالة حساسية الصدر تكون المسالك الهوائية شديدة الحساسية لبعض المواد المسببة للحساسية، فيبالغ جهازك المناعي في رد فعله بمجرد دخولها إلى جسمك، فتنقبض العضلات حول المسالك الهوائية التي تلتهب ويغمرها مخاط سميك بمرور الوقت.

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