إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتين بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، مساء اليوم الخميس، إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزوا في أحد السيول.

احتجاز 3 أشخاص في سيل بالطائف

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن مدني الطائف تمكن من إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتين، وهم بصحة جيدة”.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على الطائف والباحة مساء اليوم الخميس.

سيول بالطائف وأمطار على الباحة

ووثقت المقاطع، التي نشرها حساب “وناسة البر”، جريان السيول في الطائف، بعد هطول الأمطار الغزيرة، كما وثقت مقاطع الفيديو حالة مطرية غزيرة على الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.

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