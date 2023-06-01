الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مواطن يمسك بكوبرا ضخمة داخل إحدى مزارع الصهاليل بجازان (فيديو)
“Honor Magic” هاتف جديد بتقنيات فريدة
تعرف على تأثير الأجواء الحارة على السيارة الكهربائية.. 3 نصائح للحفاظ عليها
90 مدرسة مهددة بالإغلاق.. ماذا يحدث في بريطانيا؟
سرق أحد متاجر “أبل” وهكذا حاول الهرب.. فيديو
بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط
٠٩:٣٤:٣٣ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سابك (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية 

  •  مهندس إدارة القدرات.
  •  مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
  •  مهندس إدارة المخاطر.
  •  مهندس إنشاءات.
  •  مدير ضمان النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
  •  مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
  •  أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع.
  •  مخطط المشروع.
  •   أخصائي MTO.
  •  مهندس أول ، الاستدامة.
  •  مهندس أول سلامة العمليات.
  •  مدير تطوير المشاريع.
  •  أخصائي إدارة المحافظ المتخصصة.
  •  مهندس إنشائي مدني.
  •  محلل ، البحوث الاقتصادية.
  •  مهندس تقدير التكلفة.
  •  محلل تقنية المعلومات / نظم الإدارة.
  • بالإضافة لأكثر من (20) وظيفة أخرى في عدة تخصصات.

تنويه:

  • يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.

عن سابك:

  • الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك “SABIC”) شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن.
  • تعتبر شركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم، وأكبر شركة عامة في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية كما هو مدرج في تداول.
  • تعود ملكية 70٪ من أسهم سابك لشركة أرامكو السعودية. بالإضافة إلى المساهمين من القطاع الخاص وهم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

طريقة التقديم:

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية

الكلمات الدلالية:
سابك فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف أكاديمية نسائية بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية نسائية بجامعة الملك سعود

٠٣:٢٤ م، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
وظائف إدارية وفنية بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات

وظائف إدارية وفنية بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات

٠٤:١٣ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢
وظائف بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

٠٩:٥٣ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
وظائف شاغرة في الشؤون الإدارية للقوات العسكرية

وظائف شاغرة في الشؤون الإدارية للقوات العسكرية

٠٩:٠٤ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *