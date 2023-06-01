وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة سابك (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مهندس إدارة القدرات.
- مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
- مهندس إدارة المخاطر.
- مهندس إنشاءات.
- مدير ضمان النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
- مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
- أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع.
- مخطط المشروع.
- أخصائي MTO.
- مهندس أول ، الاستدامة.
- مهندس أول سلامة العمليات.
- مدير تطوير المشاريع.
- أخصائي إدارة المحافظ المتخصصة.
- مهندس إنشائي مدني.
- محلل ، البحوث الاقتصادية.
- مهندس تقدير التكلفة.
- محلل تقنية المعلومات / نظم الإدارة.
- بالإضافة لأكثر من (20) وظيفة أخرى في عدة تخصصات.
تنويه:
- يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.
عن سابك:
- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك “SABIC”) شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن.
- تعتبر شركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم، وأكبر شركة عامة في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية كما هو مدرج في تداول.
- تعود ملكية 70٪ من أسهم سابك لشركة أرامكو السعودية. بالإضافة إلى المساهمين من القطاع الخاص وهم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
طريقة التقديم:
أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).