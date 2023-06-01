وظائف شاغرة لدى سابك.. التفاصيل والتسجيل عبر هذا الرابط

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أعلنت شركة سابك (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: