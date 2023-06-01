6 خطوات لتسجيل رخصة القيادة عبر منصة أبشر

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أوضحت منصة أبشر بالتفصيل طريقة تسجيل رخصة القيادة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.

تسجيل رخصة القيادة في أبشر

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تسجيل رخصة القيادة.

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وأجابت منصة أبشر بقولها: “وعليكم السلام.. أخي الكريم، يمكن تسجيل رخصة القيادة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر عبر الرابط التالي http://absher.sa

2- اختيار خدماتي

3- الدخول على خدمات المرور

4- الضغط على إصدار رخصة قيادة

5- حجز موعد جديد

6- الضغط على حفظ وإرسال

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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر. وشملت الخدمات المدشنة: 1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد) 4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة) 5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد) 6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم) 7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن). اقرأ أيضا: عبر أكثر من 350 خدمة.. أبشر تنفذ 1.6 مليون عملية خلال شهر تمكين التحول الرقمي ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات، عبر شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني. وذلك يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

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