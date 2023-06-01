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مشاهد مخيفة.. العواصف الترابية تغطي سماء دولة عربية (فيديو)

مشاهد مخيفة.. العواصف الترابية تغطي سماء دولة عربية (فيديو)

مشاهد مخيفة.. العواصف الترابية تغطي سماء دولة عربية (فيديو)
٠٩:٣٣:٠١ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت عاصفة ترابية قوية، ورياح شديدة، شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، في سقوط أحد أعمدة الإعلانات على كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة ما تسبب في تعطيل حركة المرور.

احتجاز مارة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حوادث على طريق 6 أكتوبر، تسببت فيها العاصفة، وقال أحد شهود العيان، في الفيديو، إن لوحة إعلانية سقطت على مسافة متر واحد من مكانه، وتسببت في احتجاز عدد من المتواجدين والمارة على الطريق.

تحذيرات رسمية

من جانبها، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،عدداً من التحذيرات العاجلة للمواطنين بسبب نشاط الرياح والأتربة والعاصفة الترابية التى تشهدها عدة مناطق متفرقة على أنحاء مصر.

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تأثر أغلب المحافظات

وفي الوقت نفسه، شهدت أغلب المحافظات المصرية أمطار متوسطة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت 40 درجة، وشهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية شديدة أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية.

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