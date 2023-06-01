الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سقوط صاروخ على طريق مزدحم في كييف
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سقوط صاروخ على طريق مزدحم في كييف

سقوط صاروخ على طريق مزدحم في كييف

سقوط صاروخ على طريق مزدحم في كييف
٠٨:٣٩:١٦ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط صاروخ على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

تابع لأوكرانيا

والتقطت كاميرا سيارة “داش كام”، لحظة سقوط حطام الصاروخ، على خلفية سيارة أخرى، مما أدى إلى ارتباك في الطريق، وتوقف مفاجئ للمركبات، فيما لم تعرف حالة صاحب السيارة التي سقط الحطام عليها.

وحسب إعلاميين، فإن الصاروخ ارتفاعه 5.3 متر وهو تابع لأوكرانيا من نوع PAC-3 CRI المضاد للطائرات لشركة Lockheed Martin الأمريكية وقد سقط حطامه على إحدى السيارات.

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وعلى الصعيد الميداني، قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس الأربعاء 31 مايو،  إن مواطناً عراقياً يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لقي حتفه في أوكرانيا.

عراقي الجنسية

وجاء في الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل 2023، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

جاء في الموقع أيضاً، أنه أصيب في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك، التي قال بريغوجين إن “فاغنر” سيطرت عليها في منتصف مايو 2023، بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.

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