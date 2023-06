سقوط صاروخ على طريق مزدحم في كييف

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط صاروخ على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

والتقطت كاميرا سيارة “داش كام”، لحظة سقوط حطام الصاروخ، على خلفية سيارة أخرى، مما أدى إلى ارتباك في الطريق، وتوقف مفاجئ للمركبات، فيما لم تعرف حالة صاحب السيارة التي سقط الحطام عليها.

وحسب إعلاميين، فإن الصاروخ ارتفاعه 5.3 متر وهو تابع لأوكرانيا من نوع PAC-3 CRI المضاد للطائرات لشركة Lockheed Martin الأمريكية وقد سقط حطامه على إحدى السيارات.

⚡️Footage of the fall of debris from a supposed PAC-3 CRI interceptor missile of the MIM-104F Patriot PAC-3 anti-aircraft missile system onto a busy road in Kyiv on May 29. pic.twitter.com/RWwjlmSETi

— War Monitor (@WarMonitors) May 31, 2023