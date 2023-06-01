الخرطوم تحولت لساحة حرب.. فرار أكثر من 100 ألف إلى تشاد

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تسبب الصراع الدائر بالسودان في فرار أكثر من 100 ألف شخص إلى تشاد، بحسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس.

فرار السودانيين إلى تشاد:

وأوضحت أن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تحولت العاصمة لساحة حرب بين الطرفين.

وفي التفاصيل دفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول عاصمته الخرطوم، إحدى أكبر مدن أفريقيا، إلى ساحة حرب.

وتتألف العاصمة من الخرطوم وأم درمان وبحري وتقع عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض.

من جانبها قالت ممثلة المفوضية في تشاد: “مع اقتراب موسم الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، نحتاج إلى إمدادات لوجستية هائلة لنقل اللاجئين من المناطق الحدودية”.

كما أفادت أيضا مفوضية الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 214.1 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية للنازحين في البلاد، والتي لا يتوفر منها إلا 16%.

وتابعت: “يتعين علينا إنشاء مخيمات جديدة على الفور وتوسيع المخيمات القائمة”.

وتعد تشاد واحدة من أفقر بلدان العالم، حيث كانت تستضيف بالفعل نحو 600 ألف لاجئ قبل اندلاع الصراع في السودان في أبريل.

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