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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم عبدالعزيز بن إبراهيم السلامة, أحمد بن ماحي بن يحي مزهودي الزبيدي, إسماعيل بن بالقاسم بن محمد آل سعيد الشهري, أفنان جعفر بن يوسف النخلي, أمنية بنت حمود بن علي البشري الحربي, أسعد بن جابر بن أسعد جذمي, أماني بنت محمد بن ناصر الجروي القحطاني, بخيثه بنت علي بن صالح أبو ليله المري, بندر بن عبدالله بن عطيه الحليمي المالكي.

ثامر بن محمد بن مصلح السليبي المطيري, جابر بن علي بن ابراهيم آل عبدالله جمعة بنت أحمد بن علي آل طفافه الشهري, حسام بن حماد بن موسى الحماد, حسام بن عبدالهادي بن مهدي المجنوني الحربي ,حسين بن عبدالله بن حسين الحسن الخالدي, حسين بن فهد بن راجح آل عيدان الغامدي, حسين بن مهدي بن إبراهيم العلي, حمود بن موسى بن حمود حكمي.

حياة بنت سالم بن سعد الوهيبي الحربي, خالد بن عبدالله بن عوضه القربي الشهراني, خليل بن محمد بن مهدي آل سالم, ذكرى بنت محمد بن عبدالرحمن العيسى, راشد بن ماجد بن ربحان الجدي الربيعه الشمري رحاب بنت فهد بن إبراهيم المقرن , ريما بنت محمد بن نماي الرحيلي سارة بنت سلمان بن غلاب السهلي الحربي

سارة بنت ضفير بن مصلح آل خضر العرياني ساره بنت علي بن حسين الشهراني سامي بن شرف بن لبيد الشوقبي المالكي سعد بن سعيد بن محمد النشوي الأكلبي سعد بن عبدالله بن عاشق السبيعي العنزي سعد بن محمد بن سعيد آل شطفان الأحمري سعود بن عبدالعزيز بن علي العودان سعيد بن عبدالله بن ابراهيم آل جار الله المزيني سماهر بنت عبدالحميد بن مرزوق اللهيبي سند بن مروي بن سناء الرمالي الشمري.

شريفه بنت أحمد بن عابت الشقيبي العمري شيخة ناصر بن حمد بن عبدالهادي المحاول ضيف الله بن عيد بن سعيد الوكله العطوي ظافر بن حسن بن سعد آل حسين الشهراني عائشه بنت عبيدالله بن جرادان الحميدي الثقفي عبدالباقي بن معيضد بن سالم السريعي الفهمي عبدالحكيم بن حمدان بن يحي الحسني الزهراني عبد الحميد بن صلاح بن ضحوي السبيعي العنزي عبدالرحمن بن ناصر بن مناحي القربي الشهراني .

عبدالرحمن بن هزاع بن شيرم السويدي الشمري عبد الرحمن تركي بن علي بن سعيد آل معني العسيري عبدالعزيز بن ثاري بن رشدان الكلبي الحني عبدالعزيز بن سعيد بن مصلح المعبدي الحربي عبدالعزيز بن مساعد بن دغيبش الجريد الشراري عبدالكريم بن عبدالله بن صالح الصغير عبدالله بن زايد بن عبد الله آل محمد . عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الثاني عبدالله بن سعيد بن حمد آل الشهي عبدالله بن صالح بن أحمد الرود العمري عبدالله بن علي بن عبدالله النمله عبدالله بن غازي بن بنيه القصيري الحربي عبدالله بن محمد بن مبارك البصيلي الزهراني.

علي بن حبيب بن عائض آل زياد الحارثي عمر بن لافي بن فرج السبيب العميري غدفان بن محمد بن يحيث الشكره الدوسري فهد بن عبدالله بن سلمان الصاعدي فهد بن عقيل بن علي الشملاني العنزي فهد بن نصار بن محمد الراشدي العميري كاظم بن عبدرب الحسين بن محمد الرشيد ليان حسن صابر الغامدي ليث بن ماهود بن مناور الحسيني الشمري ماجد بن مطلق بن محمد التخيري العمراني مارقه بنت علي بن غاصب الشهراني ماريه بنت عطيه بن بتاع البشري محمد حمد محمد الحويطي.

محمد بن ابن سعيد بن ابن ثابت آل قصام القحطاني محمد بن بشير بن مطرود النماصي الشمري محمد بن سعد بن سعيد ال دماس الأحمري محمد بن عبدالله بن محمد الصايع الدوسري محمد بن عطالله بن سعد الراشد محمد بن علي بن علي دغريري محمد بن علي بن محمد ال المشعبه عسيري محمد بن محمود بن سلمان المرواني محمد بن مصلح بن جابر آل خضر العرياني محمود بن علي بن يحي الخالدي مريم بنت محسن بن محمد صلهي مشعل بن عبدالحميد بن عبدالكريم.

ملك بنت سعود بن عزيز الجندبي الغامدي منيرة بنت محمد بن عويضه العنادي القحطاني ناصر بن ماجد بن سعد المصروري الدوسري نهار بن حمد بن نهار الكدادي الهاجري نور بنت محمد بن عبدالله البشيري الزهراني نايف بن صبيح بن طليحان النعيم الشراري نورة بنت سلمان بن علي العطوي نورة بنت عبدالله بن أحمد آل شيف الشمراني هدى بنت عبدالمجيد بن جواد العلي هند بنت محمد بن عمر العتين هيله بنت سعد بن عبدالعزيز الهويشل وائل بن حسن بن عبد القادر مخلص, يحي بن حسن بن حسن مقبول, يحي بن ضيف الله بن عقال الكناني الزهراني يزيد بن جامع بن فرحان الحليمي الشراري يوسف بن سعيد بن علي آل زاهي الزهراني يونس بن سمير بن محمد يونس شرف الدين.

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