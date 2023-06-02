حصاد الأسبوع الاقتصادي.. ارتفاع الصادرات وتفوق استثماري وصناعي وعقاري

تواصل – فريق التحرير:

تستمر المملكة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، وجذب المنشآت العالمية في عدة قطاعات اقتصادية، كما يحدث في تركيز كل مدينة من المدن على قطاع معين.

وحقق اقتصاد المملكة، أرقاما بالغة الأهمية، خلال الفترة الماضية، استمرارا لتمكين رؤية 2030، ودعما للنهوض بالمجالات الاقتصادية المتعددة

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أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.35 مليار ريال

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وبرز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطا والأعلى تمويلا في المملكة خلال الربع الأول.

المستوى الأعلى

وسجل الربع الأول من 2023، أعلى مستوى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بقيمة 1.35 مليار ريال، حسب “الاقتصادية”.

وارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 1.2 مليون منشأة، بزيادة 4.8 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من 2022، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر بأكثر من 40%.

ارتفاع الصادرات السلعية

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، بأن الصادرات السلعية سجلت ارتفاعًا في العام الماضي 2022، إلى 1.54 مليار، بنسبة 48.9% مقارنة بالعام 2021م.

وفي أحدث بياناتها، قالت الهيئة إن هذا الارتفاع تحقق نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 468.2 مليار بنسبة 61.8%.

وأضافت: بلغت القيمة أكثر من 1.2 مليار ريال، مقابل 758 مليار ريال في عام 2021م.

وأشارت إلى أن نسبة الصادرات البترولية قد ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 73.2% في عام 2021م إلى 79.5% في عام 2022م.

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للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)

قطاع الأغذية

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن حجم الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع الأغذية، مؤكدة أنها تقدر بنحو 85.5 مليار ريال خلال الفترة من 2018- 2021 أي خلال 3 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الفرص الاستثمارية تشمل 17 فرصة متنوعة وتحتوي على 1343 منتجًا. تدفق الاستثمارات كما أشار أمين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات. وتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكداً أهمية هذه مرحلة في الكشف عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية. وأعلن “خوجه”، منح أربعة تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.

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تخفيضات ضريبة

وتسهيلا على المستثمرين، قال محمد الجدعان، وزير المالية، إنه سيتم تقديم العديد من حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.

وأوضح “الجدعان” – خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية – أنه سيتم عمل تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.

3 إجراءات

وأضاف أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها ما يلي:

1- توفير إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.

2- إعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.

3- سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات.

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تريليون ريال لقطاع الاستثمار

وخلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه للمرة الأولى يتجاوز قطاع الاستثمار الترليون ريال بنسة نمو 31%.

وأوضح “الفالح” أن المملكة أصبحت وجهة استثمار مع تدفق النقد الخارجي، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات نمت بنسبة 31%.

وأضاف أن ذلك عني زيادة الدخل بنسبة 22%، متابعًا: وضعنا هدفًا بزيادة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل القومي في 2030.

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بالتفاصيل.. 18.3% ارتفاعًا في نشاط القطاع العقاري بسبب “صفقة الرياض”

بنوك المملكة تحقق أعلى أرباح في تاريخها.. 24.8 مليار ريال في 4 أشهر

من ناحية أخرى، حققت أرباح البنوك العاملة في المملكة، ارتفاعا بلغ 3.4% خلال أبريل من العام الجاري، بما يعادل 192 مليون ريال، لتبلغ 5.8 مليار ريال، مقابل 5.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

الأعلى تاريخيا

وارتفعت أرباح البنوك خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 13.5 % (2.95 مليار ريال)، لتبلغ 24.8 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البنك المركزي “ساما”.

وتعد الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر في العام الجاري هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة لدى البنك المركزي.

القطاع العقاري

ومن ناحية أخرى، سجل القطاع العقاري ارتفاعًا بنسبة 18.3%، الأسبوع الماضي، نتيجة تنفيذ صفقة بيع ‏مخطط أراضٍ تجاري في مدينة الرياض بحي النظيم.

وجاءت الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 532.5 مليون ريال لترفع مؤشر قياس القطاع العقاري، بحسب “الاقتصادية”.

وهذه الصفقة كانت على مساحة إجمالي للمخطط وصلت إلى 484.1 ألف متر مربع، بمتوسط سعر ‏‏1.100 ريال للمتر المربع.