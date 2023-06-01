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المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية
٠٧:٤٧:٠٤ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية (منها لاتتطلب خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي تطوير أعمال (لا يشترط الخبرة)
– أخصائي التوعية والتغيير (لا يشترط الخبرة)
– أخصائي تطوير أعمال أول
– أخصائي حوكمة ومخاطر والتزام
– أخصائي عمليات موارد بشرية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– التسويق
– التأمين وادارة المخاطر
– المالية
– ادارة مالية
– الاعلام
– العلاقات العامة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

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نبذة عن المركز:

تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:إضغط هنا

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