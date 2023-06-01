المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية (منها لاتتطلب خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

– أخصائي تطوير أعمال (لا يشترط الخبرة)

– أخصائي التوعية والتغيير (لا يشترط الخبرة)

– أخصائي تطوير أعمال أول

– أخصائي حوكمة ومخاطر والتزام

– أخصائي عمليات موارد بشرية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الموارد البشرية

– التسويق

– التأمين وادارة المخاطر

– المالية

– ادارة مالية

– الاعلام

– العلاقات العامة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

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نبذة عن المركز:

تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:إضغط هنا