المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الإدارية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه الإدارية (منها لاتتطلب خبرة سابقة) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي تطوير أعمال (لا يشترط الخبرة)
– أخصائي التوعية والتغيير (لا يشترط الخبرة)
– أخصائي تطوير أعمال أول
– أخصائي حوكمة ومخاطر والتزام
– أخصائي عمليات موارد بشرية
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– التسويق
– التأمين وادارة المخاطر
– المالية
– ادارة مالية
– الاعلام
– العلاقات العامة
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
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نبذة عن المركز:
تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:إضغط هنا