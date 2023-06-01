بصوت يخطف القلوب.. طفل أفريقي يذهل الجميع بتلاوة خاشعة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حصد مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي على آلاف المشاهدات لطفل أفريقي يؤم المصلين ويقرأ بصوت حسن.

طفل أفريقي يتلو القرآن:

ويظهر الفيديو الطفل وهو يتلو آيات قرآنية بصوت عذب من سورة هود، في صلاة التراويح في بوركينا فاسو، بحسب ما نوه إليه بعض المعلقين على الفيديو.

تلاوة خاشعة:

وفي وقت سابق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، مع مقطع فيديو متداول، يظهر طفلا من جنسية أفريقية يرتل القرآن بطريقة عذبة وسليمة، في مشهد يأسر القلوب.

وتلا الطفل من سورة الأحقاف، الآيات: “وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ*وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ”.

يتلو القرآن على متن دراجة:

كما أثار أيضا مقطع مصور لطفل أثناء تلاوة القرآن على متن دراجة نارية. تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الصبي مرتديًا جلبابًا أبيض وعمامة يجلس خلف أمه التي تقود الدراجة النارية، بينما يتلو القرآن من المصحف.

ولفت المشهد انتباه قائد سيارة كان يسير بالجوار، ليسارع إلى التقاط مقطع يوثق هذه اللحظة غير العادية.

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