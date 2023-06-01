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يفقده الثقة فيك.. استشاري يحذر من سلوك خاطئ في التعامل مع الطفل
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يفقده الثقة فيك.. استشاري يحذر من سلوك خاطئ في التعامل مع الطفل

يفقده الثقة فيك.. استشاري يحذر من سلوك خاطئ في التعامل مع الطفل

يفقده الثقة فيك.. استشاري يحذر من سلوك خاطئ في التعامل مع الطفل
٠٨:٣٨:٣٢ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء التربية من خطورة الاستهانة بالكذب في التعامل مع الأطفال الصغار، مؤكدين أن الكذب حتى لو كان في الأمور البسيطة، قد تجعل الطفل يفقد الثقة فيك مستقبلاً.

وفي هذا السياق يحذر د. باسم كردي استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية من الكذب على الطفل الصغير حتى ولو بحسن نية.

تحذير من سلوك الكذب

وقال الكردي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تكذب على الطفل! حتى لو اضطررت لاستعمال خشبة اللسان tongue depressor عدوة الأطفال (استعملها شخصيا ولو في القليل) لا تقول لن أستعملها”.

ولتوضيح الأمر تابع كردي قائلاً: “إذا في إبرة لا تقول للطفل ما في إبرة ولكن قل له في إبرة وستؤلم بدرجة بسيطة في وقتها، ولا تقل أيضا أنها ما توجع”.

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وتابع د. باسم كردي “لو مشيت كذبتك البيضاء اليوم الطفل ممكن يفقد ثقته فيك وفي كلامك في المستقبل”.

الطفل وتحمل المسؤولية

في سياق متصل، يحذر الخبراء من خطورة الكذب على الطفل، مؤكدين أنه لا يوجد شيء اسمه كذبة بيضاء، مشيرين إلى أن الصدق في أبسط الأشياء والأمور ينمي الطفل على خلق الصدق والأمانة والمسؤولية.

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