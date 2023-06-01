في تدشينه لمشاريع التشغيل لمساجد مكة.. آل الشيخ: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة”

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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من مشاريع التشغيل والصيانة لمساجد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

اكتمال الخدمات

وقام الوزير بجولة تفقدية، اليوم الخميس، للوقوف على اكتمال خدمات مرافق الوزارة في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام.

وطالب وزير الشؤون الإسلامية، الجهات التابعة للوزارة بمتابعة ومراقبة المساجد، منعا للتأخير أو التقصير من جانب المقاولين، وقال: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة مما ورد في كراسات الشروط”.

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وفي وقت سابق، افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرض المصحف الشريف في البرازيل ولمدة أسبوع.

وأوضحت ممثلةً بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات أنها افتتحت معرض “المصحف الشريف” في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية.

حضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية

وأضافت أن المعرض تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، ويستمر لمدة أسبوع، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

ونوه إمام جامع عمر بن الخطاب الشيخ أسامة الزاهد، خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، مشيداً بالمعرض وأهميته والقائمين عليه.