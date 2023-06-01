الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في تدشينه لمشاريع التشغيل لمساجد مكة.. آل الشيخ: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة”
هل يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟
مشهد مذهل .. سمكة قرش تتحول من مفترس لمنقذ وهذا ما حدث؟
عند هروب العاملة.. ما هي تأشيرة الاستقدام البديلة وهل تستلزم رسومًا إضافية؟
يحدث الآن.. تدفق السيول في الطائف وأمطار غزيرة على الباحة (فيديو)
مع قدوم الصيف.. هل تشعر بالعطش المستمر.. إليك الأسباب؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

في تدشينه لمشاريع التشغيل لمساجد مكة.. آل الشيخ: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة”

في تدشينه لمشاريع التشغيل لمساجد مكة.. آل الشيخ: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة”

في تدشينه لمشاريع التشغيل لمساجد مكة.. آل الشيخ: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة”
٠٧:٣٣:١٩ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من مشاريع التشغيل والصيانة لمساجد منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

اكتمال الخدمات 

وقام الوزير بجولة تفقدية، اليوم الخميس، للوقوف على اكتمال خدمات مرافق الوزارة في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام.

وطالب وزير الشؤون الإسلامية، الجهات التابعة للوزارة بمتابعة ومراقبة المساجد، منعا للتأخير أو التقصير من جانب المقاولين، وقال: “لا تتنازلوا عن شعرة واحدة مما ورد في كراسات الشروط”.

اقرأ أيضا:

الأكبر في التاريخ.. إطلاق خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم الحج

وفي وقت سابق، افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرض المصحف الشريف في البرازيل ولمدة أسبوع.

وأوضحت ممثلةً بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات أنها افتتحت معرض “المصحف الشريف” في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية.

حضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية

وأضافت أن المعرض تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، ويستمر لمدة أسبوع، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

ونوه إمام جامع عمر بن الخطاب الشيخ أسامة الزاهد، خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، مشيداً بالمعرض وأهميته والقائمين عليه.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم مشاريع التشغيل والصيانة مشاريع مساجد مكة موسم الحج وزير الشؤون الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

الصحة: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

٠٥:٥٧ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
تطبيق «مدينتي».. يتيح البحث عن الخدمات المتوفرة في نطاق الأحياء بالشرقية

تطبيق «مدينتي».. يتيح البحث عن الخدمات المتوفرة في نطاق الأحياء بالشرقية

٠٣:٤٣ ص، الخميس، ٠٩ أبريل ٢٠٢٠
«أمن المنشآت» تستعرض التقنيات الحديثة في كشف المتفجرات

«أمن المنشآت» تستعرض التقنيات الحديثة في كشف المتفجرات

٠١:٢٥ ص، الخميس، ١٠ يناير ٢٠١٩
كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

٠٤:٥٥ م، الجمعة، ١٥ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *