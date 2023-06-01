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تنبيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. وجريان للسيول في 3 مدن بالرياض

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. وجريان للسيول في 3 مدن بالرياض

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.. وجريان للسيول في 3 مدن بالرياض
٠٩:٢٩:٢١ م، الخميس، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

حالة مطرية بالعاصمة المقدسة

وبيَّن المركز، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية عشر من صباح غد الجمعة.

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في سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت جريان السيول وهطول أمطار غزيرة بعدة مناطق.

أمطار وسيول بمنطقة الرياض

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “طقس” في “تويتر”، جريان السيول في شعيب بعيجا جنوب حوطة بني تميم في الرياض.

ووثق مقطع فيديو آخر وثقته عدسة عبدالله مشعي آل ظافر ، ونشره حساب مجموعة مناخ الجزيرة هطول أمطار غزيرة شمال محافظة وادي الدواسر.

وأظهر مقطع آخر نشره محمد العتيبي عبر حسابه في “تويتر”، جريان وتدفق السيول غرب القويعية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة العاصمة المقدسة سيول

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