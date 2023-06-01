مشهد مذهل .. سمكة قرش تتحول من مفترس لمنقذ وهذا ما حدث؟

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، رصد مقطع فيديو نادر سمكة قرش، وهي تنقذ سلحفاة بحرية بدفعها باتجاه أحد القوارب بهدف مساعدتها.

سمكة قرش تنقذ سلحفاة:

وتمكن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب من انتشال السلحفاة من الماء ليكتشفوا شريط خانق على رقبتها وبعد قصه عن عنق السلحفاة تمت أعادتها للماء مرة ثانية.

وبالفعل يظهر الفيديو سمكة القرش وهي تدفع السلحفاة دفعا حتى وصلت إلى القارب وكأنها تبعث برسالة لركابه بضرورة إنقاذها.

سمكة قرش تهاجم غواصين:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا لسمكة قرش مع عدد من الغواصين.

ويظهر مقطع الفيديو سمكة القرش وهي تهاجم الغواصين بعنف في قاع البحر، والذين كانوا بداخل قفص حديدي، لأجل حمايتهم من هجوم الأسماك المفترسة.

وقامت سمكة القرش بمحاولة هجوم عنيفة لتحطيم القفص والتهام الغواصين، حيث حاولت الدخول برأسها لكن لكبر حجمها لم تستطع الدخول.

كما يظهر الفيديو أيضا كيف حطم القفص الحديدي خياشيم القرش الذي استسلم في النهاية بسبب الإعياء والإصابات البالغة وسقط إلى قاع البحر.

اقرأ أيضا

فيديو مخيف لسمكة قرش تحاول تحطيم قفص حديدي للغواصين في قاع البحر