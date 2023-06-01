مع قدوم الصيف.. هل تشعر بالعطش المستمر.. إليك الأسباب؟

تواصل- فريق التحرير:

مع قدوم الصيف يشعر بعض الأشخاص بالعطش على فترات مختلفة من اليوم.

ولكن في بعض الحالات يستمر الشعور بالعطش حتى مع شرب الكثير من الماء.

أسباب العطش المستمر:

موقع ” ويب طب” سرد عددا من الأسباب الكامنة وراء الشعور بالعطش المستمر طوال اليوم ومنها:

1-التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة: حيث تساهم أشعة الشمس القوية أيضًا في تعرق الجسم وفقدانه للماء، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

2- تناول الكثير من الأملاح: لأن الملح يقوم بسحب الماء من الخلايا، ويجبر الجسم على الاحتفاظ بقدر كبير من الماء، وحينها تبدأ الخلايا التي تحتاج إلى الماء في إرسال إشارات بهذه الرغبة الشديدة وطلب المزيد من الماء.

3- ممارسة الرياضة أو القيام بمجهود كبير: الأشخاص الذين يحرصون على ممارسة الرياضة بانتظام هم أكثر حاجة إلى شرب الماء، وينطبق هذا على الأعمال التي تتطلب حركة وبذل مجهود كبير في أماكن مفتوحة ومعرضة للشمس.

4- الإصابة بمرض السكري: لأنه يتسبب في كثرة الحاجة إلى التبول للتخلص من السكر الزائد الموجود في الدم، وهذا يعني زيادة حاجة الجسم إلى الماء وتعويض ما يفقده من سوائل.

5- الإصابة بجفاف الفم: يعد جفاف الفم واحدا من عدة أسباب غير متوقعة للعطش المستمر أيضًا، وغالباً ما يحدث جفاف الفم بسبب عدم إنتاج الغدد اللعابية في الفم ما يكفي من اللعاب.

6- عدم شرب كميات كافية من الماء: يحتاج الجسم إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، حيث ينصح بشرب كوب من الماء كل ساعة إلى ساعتين، ويمكن استخدام المنبه للتذكير بشرب الماء.

اقرأ أيضا

مع حلول الصيف وارتفاع الحرارة.. تعرف على سبب تنقيط المكيف (فيديو)